Российский вратарь сменил клуб в НХЛ

Клуб НХЛ «Вегас» подписал контракт с российским вратарем Ильей Самсоновым

Российский вратарь Илья Самсонов сменил клуб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте его нового клуба — «Вегас Голден Найтс».

Самсонов подписал однолетний контракт на сумму 1,8 миллиона долларов. Кроме того, команда договорилась о двухлетнем продлении соглашения с российским нападающим Павлом Дорофеевым. Его среднегодовая зарплата составит 1,835 миллиона долларов.

Самсонов на протяжении двух предыдущих сезонов играл за «Торонто Мейпл Лифс». По ходу сезона 2023/2024 27-летнего россиянина отправляли в драфт отказов и в фарм-клуб. С 2019 по 2022 год Самсонов выступал за «Вашингтон Кэпиталс».

«Вегас Голден Найтс» — обладатель Кубка Стэнли в сезоне 2022/2023. В финале команда обыграла «Флориду Пантерс», завоевавшую трофей в сезоне 2023/2024.