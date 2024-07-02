Сообщения об изъятии недвижимости у украинцев в Херсонской области не подтвердились

Данные о национализации жилья украинцев в Херсонской области не подтвердились

Распространившиеся в украинских СМИ и Telegram-каналах сообщения о том, что в Херсонской области у украинцев без российского паспорта изымают имущество, оказались недостоверными.

Поводом стали слова мэра города Скадовска Александра Яковлева о том, что для сохранения жилья необходимо иметь паспорт гражданина России, и если в течение 30 дней собственники не появятся, имущество будет автоматически национализировано.

Россия предоставила всем гражданам новых регионов гарантии в сфере имущественных отношений со дня их принятия в свой состав РФ. При этом до 1 января 2028 года госрегистрация прав на недвижимое имущество будет возможна на основании документов, выданных органами государственной власти республик и Украины.

По данным Росреестра, планируется полностью завершить работу по кадастровому учету недвижимости в новых российских регионах и правах собственности на нее до 2030 года. Руководитель ведомства Олег Скуфинский уточнял, что постановка на кадастровый учет в новых регионах имеет свои особенности — в частности, сроки учетно-регистрационных действий отличаются от среднероссийских из-за того, что ранее велись отдельные реестры на землю, на объекты капстроительства и права.

Речи о принудительной паспортизации в новых регионах России также не идет. В мае глава Херсонской области Владимир Сальдо отчитался о том, что российские паспорта получило абсолютное большинство жителей региона. «Остается еще небольшой процент херсонцев, пока не получивших российские паспорта. Причины могут быть самые разные. Полагаю, что чем дальше, тем этот процент будет все больше стремиться к нулю», — высказался он. Также, по словам губернатора, уже есть факты, когда уехавшие ранее жители области на подконтрольную киевским властям территорию начали возвращаться обратно.

По состоянию на апрель 2024 года более 3,2 миллиона жителей новых регионов получили паспорта РФ. «Назову очень показательную цифру. В сложнейшей обстановке, когда продолжаются боевые действия, уже более 3 миллионов 200 тысяч жителей Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей получили паспорта граждан Российской Федерации», — заявил президент России Владимир Путин.

Ранее уже распространялся фейк о том, что российские власти национализируют недвижимость у украинцев в новых регионах. Тогда сообщалось, что собственность быстро вносят в российский реестр, а прежние владельцы якобы не успевают предоставить документы. В 2022 году тиражировался похожий фейк — тогда говорилось, что в Херсоне начнут отбирать недвижимость в пользу России у тех жителей, которые до определенного срока не вернулись в город и не подтвердили свое право собственности на квартиру или дом. Владимир Сальдо тогда назвал информацию недостоверной.

Информация о национализации имущества у граждан в новых регионах не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».