Тарасова одной фразой оценила квоты для российских фигуристов-юниоров на Гран-при

Тарасова обрадовалась квотам для российских фигуристов-юниоров на Гран-при

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила квоты для российских фигуристов для участия в юниорском Гран-при в сезоне-2024/2025. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Тарасова фразой «Слава тебе господи» описала решение Международного союза конькобежцев (ISU), добавив, что рада за юниоров. По ее мнению, после допуска юниоров организация может пересмотреть решение по взрослым спортсменам.

Ранее стало известно, что ISU выделил россиянам и белорусам по одной квоте на юниорских этапах Гран-при. При этом воспользоваться квотами фигуристы смогут, только если ISU примет решение допустить Россию и Белоруссию до турниров под своей эгидой.

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой ISU в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.