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10:59, 2 июля 2024Бывший СССР

Запад пообещал выделить 675 миллионов долларов на покупку оружия на Украине

Страны Запада пообещали выделить 675 млн долларов на покупку оружия на Украине

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Страны Запада пообещали выделить 675 миллионов долларов на покупку оружия на Украине. Об этом заявил советник министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Юрий Сак, передает ТАСС.

По его словам, украинский оборонно-промышленный комплекс способен производить намного больше оружия, чем Киев способен закупить самостоятельно. Власти страны надеются, что Запад выделит на эти цели деньги — предоставить средства уже пообещали Канада и Нидерланды.

Как отметил Сак, главная цель Киева — провести глобальную фандрайзинговую кампанию и собрать 10 миллиардов долларов.

Ранее Пентагон признал, что не располагает информацией о судьбе переданного Киеву оружия на 62 миллиона долларов.

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      Алевтина Запольская
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