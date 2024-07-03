Боец MMA Рзаев объяснил фразу «русская свинья» в адрес соперника

Боец MMA Рзаев объяснил оскорбление на национальной почве пропущенными ударами

Азербайджанский боец смешанного стиля (ММА) Джавид Рзаев рассказал, почему назвал соперника Артура Кулинского «русской свиньей». Его слова приводит ТАСС.

Спортсмен объяснил оскорбление на национальной почве пропущенными ударами и нервами. Он заявил, что допустил непозволительную ошибку, и извинился перед россиянами. «Я буду пытаться заслужить ваше прощение своими поступками. Россия — это мой дом, а русский народ — одно целое со мной», — добавил Рзаев.

Ранее Федерация бокса России подала заявление в Генеральную прокуратуру на Рзаева. Отмечается, что Федерация провела проверку из-за инцидента, который произошел 22 мая 2024 года на соревнованиях Кулачной лиги Hardcore FC. По ее итогам было подано заявление в Генпрокуратуру, а также принято решение о дисквалификации спортсмена.

22 мая Рзаев одержал победу над россиянином Сергеем Приходько в рамках турнира организации Hardcore. После этого боец вступил в перепалку с другим бойцом ММА Артуром Кулинским и назвал его «русской свиньей».