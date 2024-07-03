Боец MMA Рзаев объяснил фразу «русская свинья» в адрес соперника

Азербайджанский боец смешанного стиля (ММА) Джавид Рзаев рассказал, почему назвал соперника Артура Кулинского «русской свиньей». Его слова приводит ТАСС.
Спортсмен объяснил оскорбление на национальной почве пропущенными ударами и нервами. Он заявил, что допустил непозволительную ошибку, и извинился перед россиянами. «Я буду пытаться заслужить ваше прощение своими поступками. Россия — это мой дом, а русский народ — одно целое со мной», — добавил Рзаев.
Ранее Федерация бокса России подала заявление в Генеральную прокуратуру на Рзаева. Отмечается, что Федерация провела проверку из-за инцидента, который произошел 22 мая 2024 года на соревнованиях Кулачной лиги Hardcore FC. По ее итогам было подано заявление в Генпрокуратуру, а также принято решение о дисквалификации спортсмена.
22 мая Рзаев одержал победу над россиянином Сергеем Приходько в рамках турнира организации Hardcore. После этого боец вступил в перепалку с другим бойцом ММА Артуром Кулинским и назвал его «русской свиньей».