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04:30, 3 июля 2024Наука и техника

Создан полностью автономный слуховой аппарат

Кохлеарный аппарат для слабослышащих оказался рассчитан на 10 лет работы

Фото: Massachusetts Institute of Technology

Специалисты Массачусетского технологического института (MIT) создали прототип полностью автономного слухового аппарата. Исследование было опубликовано в журнале Journal of Micromechanics and Microengineering.

По словам ученых, современные кохлеарные импланты — приборы, компенсирующие потерю слуха воздействием на слуховой нерв — слишком зависят от внешнего источника. Обычно микрофон и батарея таких гаджетов размещаются дополнительного на голове. Специалисты создали прототип крошечного импланта, который рассчитан на 10 лет автономной работы.

Имплант изготовлен из биосовместимого пьезоэлектрического материала, который измеряет мельчайшие движения на нижней стороне барабанной перепонки. Электрический заряд, необходимый для работы устройства, генерируется при сжатии или растяжении. Имплант имеет размеры 3 на 3 миллиметра и микрофон толщиной 200 микрометров. Он может работать в меняющейся и влажной среде организма.

В качестве одного из материалов ученые использовали поливинилиденфторид — дорогой, но очень практичный компонент. Также они разработали собственный усилитель, чтобы человек мог слышать даже самые тихие звуки. В настоящий момент исследователи готовятся начать испытания кохлеарного импланта на животных.

В середине июня миллиардер Илон Маск заявил, что в будущем люди для связи между собой вместо телефонов будут использовать мозговые импланты. По словам Маска, над подобными устройствами работает его стартап Neuralink.

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      Андрей Ставицкий
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