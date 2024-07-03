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19:11, 3 июля 2024Спорт

Медведев вышел в третий круг Уимблдона

Даниил Медведев обыграл Александра Мюллера и вышел в третий круг Уимблдона

Фото: Paul Childs / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в третий круг Уимблдона-2024. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В среду, 3 июля, россиянин встретился с представителем Франции Александром Мюллером. Встреча продлилась четыре сета и завершилась со счетом 6:7, 7:6, 6:4, 7:5. Спортсмены провели на корте 3 часа и 28 минут.

В третьем круге россиянин сыграет победителем встрече между китайцем Чжан Чжичжэнем и немцем Яном-Леннардом Штруффом. Они выйдут на корт позднее 3 июля.

Российских и белорусских теннисистов обязали подписать декларацию о нейтралитете для участия в Уимблдоне-2024. Представители турнира подчеркнули, что условия участия россиян и белорусов будут такими же, как и в прошлом году.

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      Алексей Гусев
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