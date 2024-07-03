РИА Новости: в первый день саммита ШОС на улицы Астаны вывели военную технику

В первый день саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на улицы Астаны вывели военную технику. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как минимум в нескольких местах стояли бронеавтомобили наподобие российских "Тигров" и более тяжелая техника», — передает агентство.

Кроме того, улицы казахской столицы периодически перекрывают из-за проезда иностранных делегаций. В частности, индийская делегация остановила дорожное движение на пять минут.

Ранее стало известно, что на саммит ШОС в Астану прибыл президент России Владимир Путин. Сообщается, что в рамках мероприятия между странами состоится обмен мнениями по актуальным региональным проблемам.