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10:25, 3 июля 2024Бывший СССР

На улицы Астаны вывели военную технику

РИА Новости: в первый день саммита ШОС на улицы Астаны вывели военную технику

Кадр: Telegram-канал «РИА Новости»

В первый день саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) на улицы Астаны вывели военную технику. Об этом сообщает РИА Новости.

«Как минимум в нескольких местах стояли бронеавтомобили наподобие российских "Тигров" и более тяжелая техника», — передает агентство.

Кроме того, улицы казахской столицы периодически перекрывают из-за проезда иностранных делегаций. В частности, индийская делегация остановила дорожное движение на пять минут.

Ранее стало известно, что на саммит ШОС в Астану прибыл президент России Владимир Путин. Сообщается, что в рамках мероприятия между странами состоится обмен мнениями по актуальным региональным проблемам.

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      Александр Курбатов
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