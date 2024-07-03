Набиуллину сравнили с Тэтчер

Костин: Набиуллина борется с инфляцией как Маргарет Тэтчер

Глава ВТБ Андрей Костин сравнил председателя Банка России Эльвиру Набиуллину с бывшим премьер-министром Великобритании Маргарет Тэтчер. Такие аналогии он провел, выступая на Финансовом конгрессе. Его цитирует ТАСС.

Костин напомнил, что Тэтчер смогла вывести британскую экономику на новый уровень, так как справилась с губительной инфляцией. Набиуллина, по мнению главы ВТБ, успешно делает то же самое.

Он считает, что если ключевая ставка дойдет до 18 процентов, то это будет правильно, так как инфляция — это «большая беда».

Выступавшая на этом конгрессе Набиуллина заверила, что регулятор примет все меры для достижения низкой и предсказуемой инфляции, так как в противном случае российская экономика рискует остаться без долгосрочных кредитов.

В конце июня Центральный банк РФ констатировал продолжающийся рост инфляционных ожиданий россиян. Они повысились с 11,7 до 11,9 процента. Наблюдаемая годовая инфляция выросла до 14,4 процента.