В Госдуме ответили на идею ежедневных штрафов водителям за одно нарушение

Депутат Марданшин: идея штрафов по камерам за езду без ОСАГО требует проработки

Зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рафаэль Марданшин ответил на инициативу ряда ведомств ежедневно штрафовать водителей за езду без страховки с помощью дорожных камер. В беседе с «Лентой.ру» депутат подчеркнул, что подобная идея наказания за вождение без полиса ОСАГО требует тщательной проработки.

Ранее сообщалось, что МВД, Центробанк и Российский союз автостраховщиков прорабатывают инициативу, которая предполагает ежедневные штрафы водителям за езду без страховки с помощью дорожных камер. Уточняется, что в случае одобрения инициативы у тех, кто ездит без страховки, за месяц может накопиться штрафов на сумму до 25 тысяч рублей. По данным СМИ, Дума может рассмотреть идею нового наказания за этот вид нарушения уже в начале августа.

«У нас в комитете [Госдумы] по транспорту такой законодательной инициативы еще нет, и мы ее не рассматривали. Есть информация, что звучат такие предложения, чтобы отслеживать наличие полиса страхования по камерам фото- и видеофиксации. Мне видится, что это не такой простой вопрос, потому что есть нюансы, связанные с тем, что не всегда по номеру автомобиля можно определить, застрахована машина или нет. Также бывают ситуации, когда машина застрахована, но за рулем водитель, который не вписан в страховку. Есть много юридических нюансов, которые нужно учитывать и прорабатывать», — сказал Марданшин.

При этом депутат концептуально поддержал инициативу. «В принципе отношусь положительно. Многое меняется в плане цифровизации. (...) Вещи, к которым мы раньше относились скептически, сейчас стали нормальным явлениям. Есть порядок оплаты и обжалования штрафов, что нам мешает еще одно нарушение фиксировать при помощи камер фото- и видеофиксации», — добавил собеседник «Ленты.ру».

В конце июня Госдума исключила ОСАГО из перечня обязательных документов, необходимых для регистрации транспортного средства. Новые правила будут распространены как на постановку автомобилей на государственный учет, так и на регистрацию в случае смены собственника машины.