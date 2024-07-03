Обладатель «Золотого мяча» раскритиковал игру Роналду в 1/8 финала Евро-2024

Обладатель «Золотого мяча» 1987 года и бывший футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит раскритиковал игру капитана португальской национальной команды Криштиану Роналду в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении. Его слова приводит Fanz Word.
По мнению бывшего футболиста, у португальцев есть игроки, которые могут лучше исполнять штрафные удары. «Но он растратил их впустую, не смог реализовать пенальти, а затем заплакал. Это были крокодиловы слезы. То, что он стал себе позволять, неприемлемо», — заявил Гуллит.
Ранее слезы Роналду оценил бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор. Он назвал Роналду величайшим футболистом в истории. «Благослови тебя Бог, брат! Прошлое — это слава! Настоящее — это история!» — заявил он.
Роналду расплакался после незабитого в ворота Словении пенальти в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2024. Позже он реализовал 11-метровый в серии послематчевых пенальти и помог португальцам выйти в 1/4 финала.