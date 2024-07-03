Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Александр Мюллер
1:3
Завершен
Даниил Медведев
Уимблдон (м)
Аслан Карацев
1:3
Завершен
Карен Хачанов
Уимблдон (м)
Слоан Стивенс
0:2
Завершен
Диана Шнайдер
Уимблдон (ж)
Чжу Линь
2:0
Завершен
Анастасия Павлюченкова
Уимблдон (ж)
Донна Векич
2:0
Завершен
Эрика Андреева
Уимблдон (ж)
Дарья Касаткина
Завтра
13:00 (Мск)
Юрико Миядзаки
Уимблдон (ж)
Динамо М
2:2
Завершен
Партизан
BetBoom Братский Кубок|1-й тур
22:07, 3 июля 2024Спорт

Обладатель «Золотого мяча» раскритиковал игру Роналду в 1/8 финала Евро-2024

Обладатель «Золотого мяча» Гуллит раскритиковал игру Роналду в 1/8 финала Евро

Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Обладатель «Золотого мяча» 1987 года и бывший футболист сборной Нидерландов Руд Гуллит раскритиковал игру капитана португальской национальной команды Криштиану Роналду в матче 1/8 финала Евро-2024 против Словении. Его слова приводит Fanz Word.

По мнению бывшего футболиста, у португальцев есть игроки, которые могут лучше исполнять штрафные удары. «Но он растратил их впустую, не смог реализовать пенальти, а затем заплакал. Это были крокодиловы слезы. То, что он стал себе позволять, неприемлемо», — заявил Гуллит.

Ранее слезы Роналду оценил бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор. Он назвал Роналду величайшим футболистом в истории. «Благослови тебя Бог, брат! Прошлое — это слава! Настоящее — это история!» — заявил он.

Роналду расплакался после незабитого в ворота Словении пенальти в дополнительное время в матче 1/8 финала Евро-2024. Позже он реализовал 11-метровый в серии послематчевых пенальти и помог португальцам выйти в 1/4 финала.

Что думаешь? Оцени!
      Алексей Гусев
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали виновных в военном перевороте на Украине

      Во Франции назвали предложение Орбана по Украине шокирующим

      В Белом доме ответили на вопрос о медосмотре Байдена после дебатов с Трампом

      Тренером клуба НХЛ впервые стала женщина

      Российская семья пострадала при сбросе боеприпаса с украинского беспилотника

      Командир ВСУ выстрелил в солдата по странной причине

      Суд опроверг признание Шефлера и его бизнеса экстремистским объединением

      Украинские чиновники прикрылись сиротами для вывоза своих родственников за границу

      Обладатель «Золотого мяча» раскритиковал игру Роналду в 1/8 финала Евро-2024

      В США произошел взрыв на оборонном предприятии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше