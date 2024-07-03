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17:19, 3 июля 2024Спорт

Олимпийская чемпионка раскрыла отношение к турнирам без российских фигуристов

Елена Бережная заявила, что не следит за турнирами без российских фигуристов

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Бережная раскрыла отношение к турнирам, в которых не участвуют российские фигуристы. Ее слова приводит «Спорт день за днем».

По словам экс-спортсменки, она не следит за такими стартами. «Когда наши не участвуют, я вообще забываю о существовании этих соревнований. Результаты узнаю потом из новостей. Специально смотрела только на Илью Малинина, этого русского американца», — отметила Бережная.

На чемпионате мира-2024, проходившем в марте, американец российского происхождения Малинин завоевал золотую медаль в мужском одиночном катании. Он установил мировой рекорд в произвольной программе (227,79 балла).

Российским фигуристам запретили выступать на турнирах под эгидой Международного союза конькобежцев в марте 2022 года. Последним крупным стартом для отечественных спортсменов стали Олимпийские игры-2022 в Пекине.

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      Алексей Гусев
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