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21:18, 3 июля 2024Спорт

Полиция Германии расследует избиение стюардами болельщика на матче Евро-2024

Полиция занялась расследованием избиения стюардами фаната на матче Евро-2024

Фото: Christian Mang / Reuters

Полиция Франкфурта занялась расследованием инцидента с избиением стюардами болельщика на матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года по футболу между сборными Португалии и Словении. Об этом сообщает Reuters.

«Нам известно о видео, и мы расследуем случай предполагаемого нанесения телесных повреждений», — заявил Бинто Лонд, представитель полиции Франкфурта.

Ранее в сети появилось видео, на котором сотрудники стадиона во Франкфурте несколько раз ударили фаната кулаками в лицо, после чего повалили его на землю и стали избивать ногами. Еще одного болельщика в это время удерживали лицом в пол.

Инцидент произошел во время встречи 1/8 финала Евро-2024 между Словенией и Португалией. Игра завершилась победой последних в серии пенальти.

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      Алексей Гусев
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