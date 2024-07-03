Полиция Германии расследует избиение стюардами болельщика на матче Евро-2024

Полиция занялась расследованием избиения стюардами фаната на матче Евро-2024

Полиция Франкфурта занялась расследованием инцидента с избиением стюардами болельщика на матче 1/8 финала чемпионата Европы 2024 года по футболу между сборными Португалии и Словении. Об этом сообщает Reuters.

«Нам известно о видео, и мы расследуем случай предполагаемого нанесения телесных повреждений», — заявил Бинто Лонд, представитель полиции Франкфурта.

Ранее в сети появилось видео, на котором сотрудники стадиона во Франкфурте несколько раз ударили фаната кулаками в лицо, после чего повалили его на землю и стали избивать ногами. Еще одного болельщика в это время удерживали лицом в пол.

Инцидент произошел во время встречи 1/8 финала Евро-2024 между Словенией и Португалией. Игра завершилась победой последних в серии пенальти.