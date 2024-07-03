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23:02, 3 июля 2024Бывший СССР

Путин и Лукашенко побеседовали на саммите ШОС

Путин и Лукашенко пообщались в ходе неформального обеда на саммите ШОС

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко побеседовали в ходе неформального обеда на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кадры с мероприятия опубликовал близкий к пресс-службе главы белорусского государства Telegram-канал «Пул Первого».

Ранее Владимир Путин провел серию двусторонних встреч на полях саммита ШОС в Астане. Мероприятие проходит в столице Казахстана 3-4 июля.

Президент России провел переговоры с председателем КНР Си Цзинпинем, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

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      Маргарита Пименова
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