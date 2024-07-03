Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:51, 3 июля 2024Россия

Путин пообщался с мировыми лидерами на саммите ШОС в Астане

Путин провел двусторонние встречи на полях саммита ШОС в Астане

Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press

Президент России Владимир Путин провел серию двусторонних встречи на полях саммита ШОС в Астане. Мероприятие проходит в столице Казахстана 3-4 июля.

Российский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзинпинем, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин и Си по итогам очной встречи высказались против урегулирования конфликта на Украине без участия Москвы.

В разговоре с Токаевым Путин принял приглашение посетить Казахстан в ноябре этого года.

На встрече с Шарифом Путин заявил о готовности увеличить поставки российских топлива и сельскохозяйственной продукции в Пакистан.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В США назвали виновных в военном перевороте на Украине

      Обладатель «Золотого мяча» раскритиковал игру Роналду в 1/8 финала Евро-2024

      Американец пропал без вести после взрыва на оборонном предприятии

      Ученые нашли древнее существо с головой в форме сиденья унитаза

      Путин пообщался с мировыми лидерами на саммите ШОС в Астане

      В США назвали цель ударов ВСУ по мирным жителям

      Белый дом объяснил неудачное выступление Байдена на дебатах

      США раскрыли стоимость нового пакета помощи Украине

      «Самая сексуальная в мире волейболистка» порадовала фанатов новыми откровенными фото

      Байден отверг возможность отказа от участия в выборах после провальных дебатов с Трампом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше