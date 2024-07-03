Путин пообщался с мировыми лидерами на саммите ШОС в Астане

Путин провел двусторонние встречи на полях саммита ШОС в Астане

Президент России Владимир Путин провел серию двусторонних встречи на полях саммита ШОС в Астане. Мероприятие проходит в столице Казахстана 3-4 июля.

Российский лидер провел переговоры с председателем КНР Си Цзинпинем, президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, президентом Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом, премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин и Си по итогам очной встречи высказались против урегулирования конфликта на Украине без участия Москвы.

В разговоре с Токаевым Путин принял приглашение посетить Казахстан в ноябре этого года.

На встрече с Шарифом Путин заявил о готовности увеличить поставки российских топлива и сельскохозяйственной продукции в Пакистан.