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07:50, 3 июля 2024Спорт

Раскрыт секрет русских отжиманий

Фото: Vladimir Borovic / Shutterstock / Fotodom

Фитнес-тренер Егор Ходырев раскрыл секрет русских отжиманий. Его слова приводит «Чемпионат».

Ходырев заявил, что это вариант отжиманий на брусьях для проработки верхней части тела. Он подчеркнул, что при выполнении упражнения активнее всего работают грудная, широчайшая, трехглавые и дельтовидные мышцы. «Упражнение позволяет тренироваться с собственным весом тела и хорошо прогрессировать без дополнительного оборудования», — добавил тренер.

Для выполнения упражнения нужно упереться ладонями рук в брусья, свести лопатки вместе и опустить их вниз. На вдохе необходимо согнуть руки в локтевых суставах и откинуть корпус тела назад и вниз, чтобы руки вытянулись вдоль брусьев.
На выдохе за счет мышц спины следует подтянуть корпус к ладоням, перенося вес тела на кисти рук.

Ранее фитнес-тренер Анастасия Юрпалова предложила вариант комплекса для избавления от живота за 10 минут в день. Она посоветовала делать отжимания в боковой планке (по 10 раз на каждую сторону), русские твисты (20 повторов) и ножницы в воздухе (30 повторов).

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      Анастасия Борисова
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