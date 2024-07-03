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12:29, 3 июля 2024Спорт

Раскрыт секрет утренней зарядки от Брюса Ли

Фото: Concord Productions Inc. / Globallookpress.com

Фитнес-тренер Иван Ефимов раскрыл секрет утренней зарядки от киноактера и мастера боевых искусств Брюса Ли. Об этом сообщается в материале Men Today.

Брюс Ли просыпался в семь утра и проводил первую тренировку прямо в постели. Для начала актер пять раз тянулся всем телом, удерживая растяжку по три секунды. Затем он напрягал ноги (12 раз по 3 секунды) и пресс (10 раз по 3 секунды). После этого Ли поднимал корпус пять раз и согнутые ноги также пять раз.

После зарядки Ли завтракал тарелкой мюсли или готовых смесей из цельных злаков с добавлением орехов и сухофруктов. На обед и ужин актер предпочитал легкую пищу: овощи, рис, курицу или рыбу.

Ранее фитнес-тренер Денис Соломин раскрыл секрет тренировок канадского актера Райана Гослинга. Отмечается, что тренировки артиста помогают получить фигуру с сильной верхней частью тела, широкими плечами и стройными ногами.

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      Анастасия Борисова
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