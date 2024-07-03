Российская «Хаска-10» вышла на ходовые испытания

«Калашников»: судно на воздушной подушке «Хаска-10» вышло на испытания

Российское судно на воздушной подушке «Хаска-10» проекта 03660 вышло на ходовые испытания. Об этом сообщили в концерне «Калашников».

«"Рыбинская верфь" приступила к ходовым испытаниям судна на воздушной подушке скегового типа с гибкими скегами (СВПГС) проекта 03660 "Хаска-10". В акватории Рыбинского водохранилища будут проверены характеристики грузоподъемности, ходкости, мореходности, управляемости и амфибийности СВПГС, а также произведена наладка систем автоматизированного управления судном», — говорится в сообщении.

«Хаска-10» — крупнейшее гражданское судно на воздушной подушке с гибкими скегами. Применение этих элементов повышает экономичность и управляемость судна при сохранении высоких характеристик амфибийности, мореходности и ходкости. «Хаска-10» может нести до десяти тонн полезной нагрузки.

В апреле судно «Хаска-10» спустили на воду. СВПГС самостоятельно сошло с испытательной площадки на ледовое покрытие Рыбинского водохранилища.