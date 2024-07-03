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10:40, 3 июля 2024Экономика

Силуанов высказался о поправках к проекту налоговых изменений

Силуанов: кабмин учел предложения, звучавшие при обсуждении налоговых изменений

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Минфина РФ Антон Силуанов прокомментировал поправки, внесенные правительством в Госдуму ко второму чтению проекта налоговых изменений. Его высказывания приводит пресс-служба ведомства.

Министр отметил, что в кабмине учли предложения бизнеса и парламентариев, озвученные во время общественных обсуждений законопроекта. «Часть поправок будут внесены непосредственно депутатами, многие из которых поддерживаются, в том числе касающихся северных надбавок при расчете ставки НДФЛ», — сказал он. Силуанов также указал, что решение по поводу федерального инвестиционного налогового вычета будет оформлено в виде правительственного постановления, проект которого представят в думский комитет по бюджету и налогам до второго чтения.

Поправки, о которых в среду рассказали в Минфине, внесли перед предстоящим 4 июля рассмотрением пакета на уровне комитета. Второе чтение законопроекта запланировано на 9 июля.

Ранее власти пообещали сохранить текущие уровни НДФЛ для выплат в регионах с северными коэффициентами и надбавками. По словам президента РФ Владимира Путина, для расчета ставки налогообложения гражданам, работающим на Крайнем Севере, должна приниматься только базовая часть зарплаты. Глава государства отмечал, что связанные с введением прогрессивной шкалы НДФЛ изменения затронут не более 3,2 процента налогоплательщиков страны. Согласно поправкам, в частности, предполагается, что граждане с годовым доходом от 2,4 миллиона рублей будут облагаться более высокими ставками налога.

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      Дмитрий Воронин
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