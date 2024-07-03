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14:53, 3 июля 2024Россия

Украинские дроны сбиты при попытке атаковать Россию

Минобороны: два украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Два украинских беспилотника сбиты над Белгородской областью. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

Летательные аппараты были перехвачены средствами противовоздушной обороны.

О возможных последствиях падения обломков не сообщается.

Белгородская область регулярно подвергается атакам со стороны Украины. Так, ранее, 3 июля, три человека получили ранения при обстреле приграничного города Шебекино. Помимо этого, в небе над Белгородом было перехвачено 12 ракет реактивной системы залпового огня Vampire. Вскоре после этого власти региона сообщили о пожаре на станции техобслуживания.

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      Алан Босиков
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