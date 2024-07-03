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13:06, 3 июля 2024Мир

В МИД России прокомментировали возможные контакты властей США с Лавровым

МИД России: США не обращались с просьбой об организации контактов с Лавровым

Фото: Alexey Belkin / Globallookpress.com

США не обращались к России с просьбой об организации контактов с главой МИД страны Сергеем Лавровым на полях дебатов в Совбезе ООН в Нью-Йорке 16-17 июля. Возможные контакты американской стороны с министром прокомментировал заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин в ходе брифинга.

«Дальнейшая программа визита Лаврова в настоящее время формируется, поступают многочисленные обращения об организации двусторонних контактов "на полях". Представители США с такими просьбами на нас не выходили», — сообщил дипломат.

Ранее российское внешнеполитическое ведомство анонсировало председательство Лаврова на дебатах Совбеза ООН. Отмечается, что дебаты пройдут по многостороннему сотрудничеству и по вопросу Ближнего Востока. Россия с 1 июля на месяц стала председателем Совбеза ООН. Главными темами для обсуждения станут ближневосточное урегулирование, новое глобальное «уравнение безопасности», а также сотрудничество ООН с региональными организациями.

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      Семен Александров
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