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15:45, 3 июля 2024Россия

В России прокомментировали недовольство Зеленского мирными предложениями Орбана

Депутат Журова: Зеленский хотел убедить Орбана встать на сторону Украины

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Мирные предложения премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не понравились президенту Украины Владимиру Зеленскому из-за контактов политика с Россией, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она прокомментировала недовольство Киева.

У меня не было иллюзий на этот счет, потому что было понятно, что, скорее всего, Зеленский будет уговаривать Орбана не вставать на сторону России

Светлана Журовадепутат Госдумы

«Мы же знаем, что ряд решений по выделению денег [ЕС и НАТО] были заблокированы Орбаном, он единственный, кто голосовал против или воздерживался, но это не позволяло единогласно принять решение. В Европе сербы да Орбан, кто с постоянством считает, что нужен мир, а не финансирование за счет граждан Европы. Я думаю, Зеленский убеждал его встать на их сторону и говорил обо всех ужасах, которые он наверняка нарисовал ему», — сказала депутат.

Журова считает, что Орбану будет трудно стать посредником в мирных переговорах между Москвой и Киевом. По ее мнению, важную роль в завершении украинского кризиса могут сыграть США.

Как сообщило швейцарское издание Die Weltwoche, предложение Виктора Орбана о временном прекращении огня на территории Украины ради начала переговоров с Москвой не понравилось президенту страны Владимиру Зеленскому. При этом венгерский политик надеется в дальнейшем вновь обсудить эту тему.

Орбан впервые после начала российской специальной военной операции посетил Киев с необъявленным визитом 2 июля. Там он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Помимо украинского кризиса, политики обсудили отношения государств.

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