В США рассказали о шансе Байдена исправить ситуацию после провальных дебатов

Semafor: Байден попробует проявить себя на саммите НАТО после провала на дебатах

Белый дом считает, что предстоящий саммит НАТО станет шансом для президента США Джо Байдена исправить ситуацию после неудачного выступления на предвыборных дебатах. Об этом рассказало издание Semafor со ссылкой на источники.

По словам главы международного комитета палаты представителей Конгресса Грегори Микса, европейские чиновники не беспокоятся из-за Байдена. «Они имели дело с ним. Они работали с ним. Они, как и я, видели Джо Байдена по другую сторону стола», — отметил он, добавив, что их тревожит соперник политика — бывший американский лидер Дональд Трамп.

В статье также утверждается, что главы стран Североатлантического альянса будут внимательно следить за Байденом на саммите, который пройдет 9-11 июля в Вашингтоне. Один из собеседников издания отметил, что если политик «продолжит выступать так же плохо, как в четверг», то НАТО «движется к победе Трампа».

Дебаты Байдена и экс-президента США Дональда Трампа прошли в ночь на 28 июня. Обозреватели западных изданий оценили дебаты как катастрофу для нынешнего главы государства.