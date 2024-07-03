WT: падение доверия к Зеленскому может приблизить мирные переговоры

Падение доверия к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому может приблизить мирные переговоры. Об этом заявили журналисты издания The Washington Times (WT).

«Продолжающаяся потеря доверия к Зеленскому может ускорить призывы к миру, в том числе в Штатах, где кандидат в президенты Дональд Трамп обещает в случае избрания положить конец конфликту на Украине», — считают авторы материала.

Журналисты выразили мнение, что Москва выиграет от того, что продолжение конфликта будет снижать рейтинг Зеленского и уменьшать желание его западных союзников оказывать помощь Киеву.

Ранее Трамп заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до начала президентского срока в случае победы на выборах. В 2023 году политик говорил, что в случае избрания на выборах сможет закончить конфликт на Украине за 24 часа.

В июне президент России Владимир Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он заявил, что Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой республик. Также украинской стороне нужно официально уведомить об отказе от намерений вступить в НАТО.