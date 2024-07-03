Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:06, 3 июля 2024Интернет и СМИ

В США заявили о возможности мирных переговоров благодаря Зеленскому

WT: падение доверия к Зеленскому может приблизить мирные переговоры

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Падение доверия к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому может приблизить мирные переговоры. Об этом заявили журналисты издания The Washington Times (WT).

«Продолжающаяся потеря доверия к Зеленскому может ускорить призывы к миру, в том числе в Штатах, где кандидат в президенты Дональд Трамп обещает в случае избрания положить конец конфликту на Украине», — считают авторы материала.

Журналисты выразили мнение, что Москва выиграет от того, что продолжение конфликта будет снижать рейтинг Зеленского и уменьшать желание его западных союзников оказывать помощь Киеву.

Ранее Трамп заявил, что сможет урегулировать конфликт на Украине еще до начала президентского срока в случае победы на выборах. В 2023 году политик говорил, что в случае избрания на выборах сможет закончить конфликт на Украине за 24 часа.

В июне президент России Владимир Путин назвал условия прекращения огня и начала переговоров по Украине. Он заявил, что Киев должен вывести войска из Херсонской и Запорожской областей, а также Луганской и Донецкой республик. Также украинской стороне нужно официально уведомить об отказе от намерений вступить в НАТО.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      МИД Китая ответил на слова президента Финляндии о зависимости Москвы от Пекина

      Подполье сообщило об ударе по ангарам с артиллерией ВСУ в Запорожской области

      Адвокат заявила об обжаловании пожизненного приговора российскому экс-чиновнику

      Стало известно об ударе ВС России по объектам ВСУ в Днепре

      Находившемуся на фронте российскому бойцу СВО больше полугода не платили довольствие

      В России подросток упал с электросамоката и лишился одного внутреннего органа

      Москвичам предсказали опасные ночи

      В США заявили о возможности мирных переговоров благодаря Зеленскому

      Жена Панкратова-Черного ответила на слухи о его госпитализации

      Боец MMA Рзаев объяснил фразу «русская свинья» в адрес соперника

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше