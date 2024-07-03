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18:27, 3 июля 2024Забота о себе

Врач посоветовала полезный способ приготовления картошки

Гинеколог Баджекал призвала худеющих есть картофель с кожурой

Фото: Monika Grabkowska / Unsplash

Картофель незаслуженно считают вредным для фигуры продуктом, считает акушер-гинеколог Ниту Баджекал. Полезный способ есть корнеплод и не толстеть она подсказала в подкасте Doctor's Kitchen, пишет Daily Mirror.

Врач подчеркнула, что картофель действительно приведет к появлению лишних килограммов, если постоянно есть чипсы, картофель фри и жареную картошку. Но, по ее мнению, если приготовить картофель с кожурой, остудить его, а затем разогреть, то вреда для фигуры не будет. «Такой способ приготовления увеличивает количество резистентного крахмала. Когда резистентного крахмала становится больше, уровень сахара в крови не повышается», — объяснила Баджекал.

Специалистка призвала не бояться есть картофель, а также другие продукты, которые пользуются плохой репутацией у худеющих. Она пояснила, что людям, особенно с гормональными нарушениями важно питаться как можно более разнообразно. Тогда, по ее словам, тело будет не только стройным, но и здоровым.

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Ранее сообщалось о самых частых ошибках худеющих. Специалисты по здоровому питанию из продуктового сервиса MuscleFood рассказали, что неправильно пропускать приемы пищи и слишком усердно тренироваться.

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      Екатерина Улитина
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