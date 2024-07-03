Захарова раскрыла «содержание» утешительных СМС Шольца Макрону

Захарова: Шольц каждое СМС Макрону начинает «мой милый, мой прекрасный Наполеон»

Канцлер Германии Олаф Шольц каждое сообщение президенту Франции Эммануэлю Макрону начинает «мой милый, мой прекрасный Наполеон». Содержание утешительных СМС немецкого политика французскому лидеру раскрыла официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

«"Русские хакеры" мне лично рассказали, что каждое сообщение он начинает так: "Mein Schatz, mein schöner Napoleon..."» — заявила дипломат.

Ранее Шольц признался, что каждый день шлет утешительные сообщения Макрону после поражения его коалиции и победы французских правых на парламентских выборах. Он добавил, что во Франции крайне важно «не допустить создания правительства, возглавляемого правой популистской партией».