Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:52, 3 июля 2024Россия

Жителей еще одного региона России предупредили об угрозе ракетного удара

Воронежский губернатор Гусев сообщил о ракетной опасности в регионе
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: РИА Новости

На территории Воронежской области объявили ракетную опасность. Об угрозе удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей российского региона предупредил губернатор Александр Гусев в Telegram.

Он призвал население укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, для чего подойдут кладовка, коридор или ванная. Тем, кто оказался на улице, Гусев посоветовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Ранее ракетную опасность объявили на всей территории Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Помимо этого, за 3 июля об угрозе ракетного удара уже не менее семи раз предупреждали жителей Белгородской области или части региона. После уничтожения воздушных целей на подлете к столице региона загорелась станция техобслуживания. Также повреждения получили 3 частных дома и 27 автомобилей. По неподтвержденным властями данным, в Белгороде сбили 12 ракет Vampire.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      США пригрозили увеличить дальность ударов ВСУ по территории России. Как отреагирует Москва?

      Набиуллину сравнили с Тэтчер

      В Кабардино-Балкарии проведут фестиваль воздушных шаров

      Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином

      В США назвали главного кандидата на замену Байдена

      НАТО расширит присутствие в Латвии

      Зеленский допустил новое контрнаступление ВСУ

      В Госдуме оценили идею ввести дополнительный выходной для одной категории граждан

      Наркодилеры получили срок за сбыт наркотиков российским военнослужащим

      Российскую чиновницу и двух бизнесменов осудили из-за падения ворот на ребенка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше