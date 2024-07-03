Жителей еще одного региона России предупредили об угрозе ракетного удара

Воронежский губернатор Гусев сообщил о ракетной опасности в регионе

На территории Воронежской области объявили ракетную опасность. Об угрозе удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) жителей российского региона предупредил губернатор Александр Гусев в Telegram.

Он призвал население укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами, для чего подойдут кладовка, коридор или ванная. Тем, кто оказался на улице, Гусев посоветовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Ранее ракетную опасность объявили на всей территории Курской области. Об этом сообщил врио губернатора Алексей Смирнов.

Помимо этого, за 3 июля об угрозе ракетного удара уже не менее семи раз предупреждали жителей Белгородской области или части региона. После уничтожения воздушных целей на подлете к столице региона загорелась станция техобслуживания. Также повреждения получили 3 частных дома и 27 автомобилей. По неподтвержденным властями данным, в Белгороде сбили 12 ракет Vampire.