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12:55, 4 июля 2024Спорт

Аршавин сравнил плачущего Роналду с девочкой

Аршавин сравнил плачущего из-за незабитого на Евро пенальти Роналду с девочкой

Фото: Torsten Silz / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил слезы капитана сборной Португалии Криштиану Роналду из-за незабитого на Евро-2024 пенальти. Его слова приводит «Матч ТВ».

Аршавин сравнил плачущего Роналду с девочкой. «Мне кажется, он больше плачет не потому, что плачет, а потому что знает, что его снимут на камеру и об этом будут говорить. Все девочки, которые от него фанатеют, они только еще больше счастливы», — заявил он.

По мнению Аршавина, такая реакция не портит имидж Роналду. «И вообще, на этом чемпионате он как никогда больше играет на команду и работает для команды, нежели это было до», — отметил экс-футболист.

В матче 1/8 финала Евро-2024 Роналду расплакался после незабитого в ворота Словении пенальти. При этом в послематчевой серии португалец пошел бить первым и смог реализовать одиннадцатиметровый удар.

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