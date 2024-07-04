Аршавин сравнил плачущего из-за незабитого на Евро пенальти Роналду с девочкой

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин оценил слезы капитана сборной Португалии Криштиану Роналду из-за незабитого на Евро-2024 пенальти. Его слова приводит «Матч ТВ».

Аршавин сравнил плачущего Роналду с девочкой. «Мне кажется, он больше плачет не потому, что плачет, а потому что знает, что его снимут на камеру и об этом будут говорить. Все девочки, которые от него фанатеют, они только еще больше счастливы», — заявил он.

По мнению Аршавина, такая реакция не портит имидж Роналду. «И вообще, на этом чемпионате он как никогда больше играет на команду и работает для команды, нежели это было до», — отметил экс-футболист.

В матче 1/8 финала Евро-2024 Роналду расплакался после незабитого в ворота Словении пенальти. При этом в послематчевой серии португалец пошел бить первым и смог реализовать одиннадцатиметровый удар.