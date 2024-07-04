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03:54, 4 июля 2024Мир

Губернаторы-демократы пообещали Байдену поддержку на выборах

Губернаторы-демократы пообещали поддержать Байдена после встречи с ним
СюжетВыборы президента США 2024

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Губернаторы-демократы пообещали поддержать президента США Джо Байдена на выборах после встречи с ним в Белом доме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора Миннесоты Тима Уолза.

Он напомнил, что глава государства «прикрывал» губернаторов, в частности, во время пандемии COVID-19. «Теперь губернаторы готовы прикрыть его, и мы работаем вместе», — заявил Уолз, подчеркнув, что победа на предстоящих выборах — это основной приоритет Байдена.

С аналогичными заявлениями выступили губернаторы штатов Нью-Йорк и Мэриленд Кэти Хокул и Уэс Мур, сообщив, что намерены поддержать действующего президента.

Ранее агентство Bloomberg рассказало, что десятки американских конгрессменов-демократов планируют в общем письме потребовать выхода Байдена из предвыборной гонки. Отмечается, что это говорит о том, «насколько широко распространена паника внутри партии» после выступления политика на дебатах с его предшественником Дональдом Трампом.

Однако, несмотря на критику, Байден не намерен отказываться от участия в выборах.

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      Марина Совина
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