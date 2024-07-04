Лавров рассказал об участии Союзного государства в международных процессах

Лавров: Союзное государство участвует в международных процессах единым фронтом

Союзное государство должно участвовать в международных процессах единым фронтом. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел (МИД) России Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста ВГТРК Павла Зарубина.

«Это часть Союзного государства, и мы заинтересованы в том, чтобы Союзное государство единым фронтом участвовало во всех международных процессах», — заявил Лавров.

По его словам, то, что Белоруссия теперь, как и Россия, является участником Шанхайской организация сотрудничества (ШОС), говорит о том, что работа Союзного государства развивается в правильном направлении.

Ранее стало известно, что Белоруссия стала членом ШОС. Об этом сообщил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите организации. Кроме того, Токаев поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с присоединением страны к ШОС.