Раскрыт гонорар похитителей итальянца в Москве

Заказчик похищения итальянца Гуидотти в Москве обещал исполнителям 25 млн руб.

Заказчик пообещал 25 миллионов рублей похитителям итальянского бизнесмена Стефано Гуидотти, на которого напали 28 июня в Москве и увезли в Брянск. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Четверо исполнителей получили из обещанной суммы аванс в 800 тысяч рублей. Остальное им должны были отдать после похищения итальянца. Заказчиком преступления следствие считает его конкурента, которого сейчас разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

Также выяснилось, что Гуидотти отчаянно сопротивлялся похитителям — у него сломаны три ребра, есть ушибы и ссадины.

В СИЗО до 29 августа отправлены Залумхан Ибрагимов, Али Зейналов, Азиз Курбанов и Надир Абалов. По версии следствия, они под видом сотрудников правоохранительных органов напали на итальянца по поручению заказчика преступления и вывезли в Брянск, где удерживали сутки, пока их не задержали силовики.

Фигуранты дела о похищении дали признательные показания. Они — граждане Узбекистана и России. По версии следствия, 28 июня соучастники преступления похитили генерального директора российского представительства европейской компании SIAD Rus Гуидотти в центре Москвы.