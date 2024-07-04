Российский ракетный комплекс одномоментно поразил более десяти ракет HIMARS

РИА Новости: ракетный комплекс С-350 одномоментно поразил 12 ракет HIMARS

Российский ракетный комплекс С-350 «Витязь» одномоментно поразил более десяти ракет реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом РИА Новости рассказал командир зенитно-ракетного дивизиона Южной группировки войск с позывным Лев.

«Не так давно мы работали по большой пачке РСЗО HIMARS — шло порядка 12-16 целей, данный комплекс успешно справился, ни одна из целей не достигла своей точки», — высказался он.

Лев отметил, что цель была успешно захвачена на дальности около 90 километров, ракетный комплекс вел устойчивое сопровождение и нанес поражение на дальности примерно 70 километров от места дислокации установки. Он добавил, что с момента обнаружения до поражения цели комплексом в условиях специфики местности в зоне СВО это время составляет от 1,5 до 3 секунд.