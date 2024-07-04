Токаев заявил об отсутствии альтернативы ООН

Токаев: альтернативы ООН нет, ее потенциал далеко не исчерпан

Организация Объединенных Наций (ООН) не имеет альтернатив. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает ТАСС.

«Альтернативы этой универсальной организации нет. Ее потенциал далеко не исчерпан», — подчеркнул глава государства.

Токаев уточнил, что общей задачей является усиление ООН как основного международного института обеспечения глобальной безопасности, способного эффективно противостоять вызовам 21-го века. Президент Казахстана также предложил принять резолюцию Генассамблеи ООН в поддержку инициативы «О мировом единстве за справедливый мир, согласие и развитие».

Ранее Токаев отмечал вклад России в увеличение потенциала Шанхайской организации сотрудничества. На встрече с президентом России Владимиром Путиным он выразил главе государства благодарность за это.