В России заявили об ожидаемом и деструктивном шаге Зеленского после встречи с Орбаном

Сенатор Карасин назвал деструктивным отказ Зеленского от предложений Орбана

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от мирных предложений венгерского премьера Виктора Орбана по урегулированию военного конфликта с Россией был ожидаем, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он прокомментировал решение главы государства.

«Это очередной абсолютно деструктивный шаг с его стороны. Орбан — человек известный, человек, который представляет страну-председателя Евросоюза в нынешнее время. Такие заявления вряд ли способствуют налаживанию какого-то диалога. Неудивительно, что он сделал такое заявление», — сказал сенатор.

Владимир Зеленский отверг идею Виктора Орбана прекратить огонь ради начала мирных переговоров с Москвой, передает Bloomberg. Он считает, что Россия может воспользоваться паузой, восполнить силы и перейти в наступление.

Политик полагает, что остановить боевые действия возможно только в том случае, когда будет четкий план действий того, что будет происходить после этого. По его словам, такие договоренности можно согласовать и в присутствии стран, «лидерам которых доверяют».

Орбан впервые после начала российской специальной военной операции посетил Киев с необъявленным визитом 2 июля. Там он провел переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Помимо украинского кризиса, политики обсудили отношения государств.