В российском регионе нашли редчайший красивый и очень опасный цветок

VN.ru: занесенный в Красную книгу цветок-паразит нашли под Новосибирском

Необычный лиловый цветок-паразит, редчайший и очень красивый, нашла в Новосибирской области местная жительница Эвелина Шартнер. Женщина поделилась фотографией с районной газетой «Краснозерская новь».

В разговоре с VN.ru биолог Алексей Яновский сообщил, что это редкое для паразитическое растение — заразиха. Он также отметил, что цветок хоть и опасен для возделываемых людьми культур, но занесен в Красную книгу России.

«Многие виды заразихи, несмотря на ее вредность, занесены в региональные Красные книги. Их запрещено уничтожать вне личных участков», — сказал он.

Ученый добавил, что эти сорняки срастаются с корневыми системами культур-хозяев, после чего начинают из почвы высасывать все питательные элементы. На фоне этого «хозяева» — обычно томаты и картофель — истощаются.

В конце мая в старинном парке Твери зацвела Дафна Юлии, известная еще как волчеягодник. Необычное растение, которое прозвали «роковой красавицей», занесено в Красную книгу России. «Цветет (…) настолько обильно, что кажется залитым розовой "зефирной пеной". Впечатления от розового десерта добавляет и сладкий ванильный запах цветков», — рассказали работники Ботанического сада.

В середине апреля в России также зацвело смертельно опасное растение, называемое «цветком из драконьей пасти». Утверждалось, что опасность представляет даже аромат цветка.