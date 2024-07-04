В Тюмени заметили Канье Уэста

В Тюмени заметили картонную фигуру рэпера Канье Уэста

В Тюмени заметили картонного американского рэпера Канье Уэста. Снимки поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Согласно пресс-релизу, картонная фигура музыканта появилась на разных улицах города — так местные жители пригласили исполнителя на 80-летие Тюменской области. Известно, что праздничные события в честь юбилея начались 26 мая и продлятся до 16 августа.

Канье Уэст прилетел в Россию 30 июня. По неподтвержденной информации, музыкант приехал на 40-летний юбилей дизайнера Гоши Рубчинского, который является креативным директором его марки Yeezy.

1 июля музыкант покинул Россию. Знаменитость отправился в Берлин с пересадкой в Стамбуле, Турция.

В концертном агентстве TCI заявили, что выступления артиста в России не обсуждались и не планировались.