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18:34, 4 июля 2024Моя страна

В Тюмени заметили Канье Уэста

В Тюмени заметили картонную фигуру рэпера Канье Уэста
Канье Уэст

Канье Уэст. Фото: Ashley Landis / AP

В Тюмени заметили картонного американского рэпера Канье Уэста. Снимки поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Согласно пресс-релизу, картонная фигура музыканта появилась на разных улицах города — так местные жители пригласили исполнителя на 80-летие Тюменской области. Известно, что праздничные события в честь юбилея начались 26 мая и продлятся до 16 августа.

Канье Уэст прилетел в Россию 30 июня. По неподтвержденной информации, музыкант приехал на 40-летний юбилей дизайнера Гоши Рубчинского, который является креативным директором его марки Yeezy.

1 июля музыкант покинул Россию. Знаменитость отправился в Берлин с пересадкой в Стамбуле, Турция.

В концертном агентстве TCI заявили, что выступления артиста в России не обсуждались и не планировались.

Карина Черных
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