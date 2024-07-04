Врач предупредила любителей косметологических процедур о последствиях дефицита витаминов

Врач Герасимова: дефицит белка снижает эффективность косметологических процедур

Эффективность косметологических процедур может снижаться из-за дефицита некоторых витаминов и микроэлементов, а также из-за различных заболеваний, рассказала эндокринолог, врач превентивной медицины института красоты «Сенсави» Елена Герасимова. Любителей таких процедур врач предупредила о последствиях нехватки различных микроэлементов в беседе с «Лентой.ру».

По словам Герасимовой, все омолаживающие процедуры стимулируют регенерацию тканей через контролируемое повреждение, на восстановление после которого нужен ресурс — в первую очередь белок для построения новых клеток. По этой причине их эффективность снижается из-за дефицита белка в организме.

Врач также отметила, что для синтеза коллагена нужны витамин С, кремний, цинк, селен и другие микроэлементы. При их дефиците результат от эстетических процедур скорее всего не оправдает ожиданий пациента, заверила Герасимова.

Она добавила, что сухость и шелушение могут возникать при нехватке железа и витаминов A и Е, сосудистая сетка — витамина С, излишняя потливость — витамина D, воспаления — витаминов А, Е и С, повышенная жирность и комедоны — витамина Е. Если же организм испытывает дефицит магния, цинка и витамина C, кожа приобретает сероваты оттенок, подчеркнула Герасимова. Врач сообщила, что без устранения этих дефицитов даже передовые косметологические методики не помогут добиться существенного улучшения внешнего вида.

Еще одним снижающим эффективность косметологических процедур фактором эндокринолог назвала системные заболевания.

Гормональные проблемы могут вызвать пигментацию, и работать с этим нужно в том числе с помощью эндокринолога. Состояние половых гормонов, гормонов щитовидной железы и надпочечников также напрямую связано с состоянием кожи и эффективностью или неэффективностью косметологических процедур Елена Герасимова

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