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16:34, 5 июля 2024Из жизни

22-летняя женщина добровольно рассталась с жизнью из-за фото в храме

В Индии женщина покончила с собой из-за отказа мужа сфотографироваться в храме

Фото: Jose HERNANDEZ Camera 51 / Shutterstock / Fotodom

В Индии женщина добровольно рассталась с жизнью после отказа мужа сфотографироваться с ней. Об этом сообщает News9Live.

22-летняя Пратикша из штата Уттар-Прадеш совершила отчаянный поступок в понедельник, 1 июля. Как рассказал вдовец Бриджендра Сингх, днем они с женой с его родными посетили храм в деревне Хитора. Там она захотела сфотографироваться с ним, но он отказался.

Женщина обиделась. Вечером она оставалась в комнате дома родных мужа, где они гостили. Сингх пошел искать ее и увидел, что дверь в их комнату заперта изнутри. Через дверную решетку он увидел, что Практиша «висит под потолочным вентилятором».

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      Никита Савин
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