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00:30, 5 июля 2024Из жизни

62-летняя учительница совратила 14-летнюю школьницу и занималась с ней сексом

D Австралии вынесен приговор учительнице, занимавшейся сексом с ученицей

Фото: Matthew Ansley / Unsplash

В Австралии вынесен приговор 62-летней учительнице, совратившей 14-летнюю подопечную. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Мишель Грант преподавала в католической школе с 1980-х годов. Преступление, которое рассматривалось в суде, было совершено в 1990-е годы. Учительница долгое время пыталась наладить отношения с 14-летней ученицей. Она встречалась с ее родителями, водила девочку в театр и возила ее за город. В конце концов ей удалось заслужить ее доверие.

После этого Грант стала писать девочке любовные письма и пользовалась поездками, чтобы остаться с ней наедине и заниматься сексом. При этом она уговаривала девочку держать их отношения в секрете. Мать школьницы ничего не подозревала и разрешала им проводить время вместе. Муж учительницы тоже ничего не знал.

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После окончания школы ученица пыталась дистанцироваться от бывшей учительницы. Чтобы избежать разрыва, та использовала «эмоциональный шантаж». Когда девушка объявила, что между ними все кончено, Грант ударила ее по лицу.

Суд приговорил Грант к 18 месяцам лишения свободы, в том числе к 12 месяцам условно. Таким образом ей предстоит провести за решеткой шесть месяцев.

Ранее в США двух учительниц из штата Луизиана арестовали за совращение учеников. Обе подозреваемые работали в старшей школе города Слайдел.

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      Олег Парамонов
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