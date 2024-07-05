Банда мигрантов предстала перед российским судом за нападения на иностранцев

В Свердловской области перед судом предстала банда мигрантов за нападения

В Свердловской области перед судом предстали пятеро уроженцев Таджикистана, нападавших на иностранцев. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.

Идибой Худжаназаров, Рамазон Сайдамиров, Зайниддин Бахромов, Юсуф Джобиров, Далерджон Махмаджонов обвиняются в преступлениях по статье о создании вооруженной группировки и участии в ней, а также разбое, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

По версии следствия, в феврале 2013 года Худжаназаров и его брат создали банду для нападений на иностранцев и хищений их денег. Банда существовала десять лет, до 23 февраля 2023 года. За это время подсудимые похитили у потерпевших 53,2 миллиона рублей.

Вину признали только Худжаназаров и Махмаджонов.

Ранее сообщалось, что иностранец попытался изнасиловать москвичку и попал под следствие.