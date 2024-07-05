Домохозяек призвали посолить губку для мытья посуды

Эксперты призвали домохозяек посыпать губку солью для дезинфекции

Поваренная соль может послужить отличным средством для дезинфекции губки для мытья посуды, сообщили эксперты «БелНовости».

Избавиться от опасных микроорганизмов поможет смесь поваренной соли с уксусом. Перед процедурой необходимо нанести на губку немного геля для мытья посуды. После этого изделие следует промыть водой из-под крана. Затем эксперты рекомендуют поместить его в емкость с литром кипятка. В ведро далее следует добавить столовую ложку соли и четыре ложки столового уксуса. Губку рекомендуется оставить в горячей жидкости на полчаса.

После завершения процедуры изделие нужно сполоснуть соленым раствором, в который было добавлено немного средства для мытья посуды. В конце процедуры останется только промыть губку водой. Несмотря на возможность дезинфекции, эксперты не рекомендуют использовать одно и то же изделие слишком долго.

Ранее домохозяйкам рекомендовали использовать лимон для очистки духовки. Цитрус следует запечь, предварительно порезав на дольки. Во время запекания будет выделяться пар, который размягчит загрязнения.