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21:22, 5 июля 2024Экономика

Домохозяек призвали посолить губку для мытья посуды

Эксперты призвали домохозяек посыпать губку солью для дезинфекции

Фото: senivpetro / freepik

Поваренная соль может послужить отличным средством для дезинфекции губки для мытья посуды, сообщили эксперты «БелНовости».

Избавиться от опасных микроорганизмов поможет смесь поваренной соли с уксусом. Перед процедурой необходимо нанести на губку немного геля для мытья посуды. После этого изделие следует промыть водой из-под крана. Затем эксперты рекомендуют поместить его в емкость с литром кипятка. В ведро далее следует добавить столовую ложку соли и четыре ложки столового уксуса. Губку рекомендуется оставить в горячей жидкости на полчаса.

После завершения процедуры изделие нужно сполоснуть соленым раствором, в который было добавлено немного средства для мытья посуды. В конце процедуры останется только промыть губку водой. Несмотря на возможность дезинфекции, эксперты не рекомендуют использовать одно и то же изделие слишком долго.

Ранее домохозяйкам рекомендовали использовать лимон для очистки духовки. Цитрус следует запечь, предварительно порезав на дольки. Во время запекания будет выделяться пар, который размягчит загрязнения.

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      Мария Черкасова
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