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20:28, 5 июля 2024Наука и техника

Обнаружена угроза для древних наскальных рисунков

Frontiers in Fungal Biology: лишайники и грибы повреждают наскальные рисунки

Фото: Wilson44691 / Wikipedia

Ученые Венской академии изящных искусств обнаружили, что грибы и лишайники представляют угрозу для сохранности древних наскальных рисунков. Результаты исследования были опубликованы в журнале Frontiers in Fungal Biology.

Специалисты проанализировали образцы, взятые с участка с петроглифами в центрально-западном нагорье пустыни Негев на юге Израиля. Здесь в среднем выпадает всего 87 миллиметров осадков в год, а температура на поверхности скал может достигать 56,3 градуса Цельсия летом. Исследователи также оставили чашки Петри открытыми рядом со скалами, чтобы поймать споры, переносимые по воздуху.

Оказалось, что микроорганизмы могут выделять кислоты, растворяющие известняк, на котором вырезаны петроглифы, и вызывать механические повреждения, проникая внутрь каменных зерен. Кроме того, грибы могут проникать и расти внутри каменных зерен, вызывая дополнительные механические повреждения.

В то же время разнообразие и обилие видов на скалах с петроглифами было низким по сравнению с почвой, что указывает на то, что только немногие виды устойчивы к экстремальным условиям пустыни. Среди обнаруженных грибов были виды из родов Alternaria, Cladosporium, Coniosporium, Vermiconidia, Knufia, Phaeotheca и Devriesia. Также были найдены лишайники рода Flavoplaca.

Микроколониальные грибы, такие как Coniosporium, считаются крайне опасными для каменных артефактов и могут способствовать разрушению каменного культурного наследия. Лишайники также вызывают разрушение горных пород, что представляет дополнительную угрозу для петроглифов. Исследователи считают, что полностью остановить процессы выветривания невозможно, но можно следить за микробными сообществами и подробно документировать ценные произведения искусства, чтобы сохранить их для будущих поколений.

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      Александр Еникеев
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