Кабаны пошли чесаться после жаркого дня

Окский заповедник опубликовал фото с кабанами

Кабаны в Окском заповеднике вышли на прогулку и попали в объектив фотоловушки. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Вепри и их друзья».

«После жутко жаркого дня пролился дождь, похолодало, кабаны пошли чесаться о сосну», — рассказали сотрудники заповедника.

На кадрах изображены кабаны у дерева, сточенного у основания. Комментаторы удивились тому, как выглядит облюбованная кабанами сосна. В заповеднике уточнили, что это «чесальное дерево кабанов», и используется ими уже много лет.

Ранее сообщалось, что жители Первомайского района Новосибирска заметили на спортивной площадке возле ПАТП-4 вьетнамского кабана. На кадрах, опубликованных в соцсетях, заметно, как упитанный кабан прибежал на спортивную площадку. В том же районе местные жители сняли на видео косулю.