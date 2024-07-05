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14:07, 5 июля 2024Наука и техника

Определены настоящие размеры Млечного Пути

Nature Astronomy: Млечный Путь имеет большие размеры, чем считали астрономы

Изображение: Nature Astronomy / phys.org

Международная группа астрономов разработала новую модель галактики Млечный Путь на основе переписи красных гигантов. Согласно результатам исследования, опубликованным в журнале Nature Astronomy, настоящий размер галактики может быть больше, чем считалось ранее, но при этом она имеет меньше звезд.

Для проведения переписи команда использовала данные из Apache Point Observatory Galactic Evolution Experiment, что позволило подсчитать около 250 тысяч красных гигантов, обычно скрытых межзвездной пылью. Благодаря этому ученые смогли точнее определить положение красных гигантов и получить лучшее представление об их распределении, особенно в области балджа вокруг центра галактики.

Солнечная система находится на периферии галактики, что затрудняет точное определение структуры Млечного Пути. Ранее оценки основывались на количестве звезд в различных частях галактики и предположениях о структуре других галактик.

В новой работе исследователи обнаружили, что плотность красных гигантов выравнивается вблизи средней точки между краями галактики и балджем, а не увеличивается экспоненциально, как предполагалось ранее. Это свидетельствует о том, что балдж не такой плотный, как считалось.

Кроме того, ученые установили, что эффективный радиус галактики, в пределах которого испускается половина всего света, примерно в два раза больше, чем предполагалось ранее. Это открытие указывает на то, что звезды в галактике распределены более равномерно, чем считалось, что может означать меньшее общее число звезд. Если это так, то галактика Млечный Путь может иметь меньшую массу, чем считалось ранее, и содержать больше темной материи, чем предсказывали предыдущие оценки.

ЖЗЛ
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      Александр Еникеев
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