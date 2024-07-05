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14:56, 5 июля 2024Россия

Минобороны показало карту боевых действий со взятыми под контроль населенными пунктами

МО опубликовало карту боевых действий в зоне СВО за неделю с 29 июня по 5 июля

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

Минобороны (МО) России показало карту боевых действий в зоне спецоперации со взятыми под контроль населенными пунктами. Видео с картами опубликовано в Telegram-канале оборонного ведомства.

На выложенных МО кадрах видны отмеченные поселки Степовая Новоселовка в Харьковской области, а также поселки Спорное, Шумы, Новоалександровка и Новопокровское в Донецкой народной республике. Все населенные пункты были взяты под контроль за неделю с 29 июня по 5 июля.

Кадр: Telegram-канал Минобороны России

По данным МО, за неделю Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до 13,5 тысячи военнослужащих, а также десятки единиц военной техники. Всего с начала спецоперации российскийм войскам удалось уничтожить 626 самолетов, 277 вертолетов, 537 зенитных ракетных комплексов, а также 16506 танков и других боевых бронированных машин ВСУ.

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      Марк Леонов
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