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21:05, 5 июля 2024Забота о себе

Мужчина обнаружил тайный дневник жены и сильно разозлил ее

Фото: Hannah Olinger / Unsplash

Пользовательница форума Mumsnet пожаловалась, что муж обнаружил ее тайный дневник с личными записями и тем самым сильно ее разозлил. Ее историей заинтересовалось издание Daily Mirror.

Женщина призналась, что дневник помогает ей регулировать эмоции, поэтому она делает записи в нем практически ежедневно. На его страницах она жаловалась в том числе и на мужа, поступки которого ее порой разочаровывали. Но однажды мужчина нашел дневник супруги в ее личных вещах, прочел и упрекнул за написанное.

«Я сказала ему, что он не должен принимать все близко к сердцу. Я объяснила, что записи — это просто способ переварить свои чувства», — рассказала она, не скрывая обиды на то, что муж нарушил ее личные границы. Однако мужчина был уверен, что супруга писала о нем гадости нарочно.

Автор поста удивилась, что кому-то кажется нормальным читать чужие личные записи, и многие пользователи сети согласились с ней. Некоторые даже посоветовали ей хранить дневник в более надежном месте, может быть, даже в потайном сейфе.

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      Алиса Дмитриева
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