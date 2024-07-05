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13:08, 5 июля 2024Интернет и СМИ

YouTube заблокировал канал известного российского спортсмена

Гимнаст Никита Нагорный сообщил, что YouTube заблокировал его канал

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сообщил, что YouTube заблокировал его канал. Об этом спортсмен рассказал в Telegram.

«10 лет плодотворной работы, большое количество съемок, разнообразных рубрик и контента… Тысячи детишек пришли в спорт благодаря этому каналу, тысячи взрослых начали просто заниматься спортом», — отметил он.

Нагорный подчеркнул, что канал также был для него видеодневником, который он хотел оставить детям и внукам. Российский спортсмен добавил, что будет продолжать делиться контентом на других площадках.

Сейчас при попытке перейти на канал гимнаста появляется уведомление о том, что его аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube.

Ранее сообщалось, что видеохостинг ограничил доступ к каналам нескольких популярных российских артистов. Под блокировку попали аккаунты на YouTube певцов SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной, Григория Лепса и актера Вячеслава Манучарова. Кроме того, перед этим платформа удалила каналы двух иностранных блогеров, которые рассказывали о России в своих роликах.

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