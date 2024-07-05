YouTube заблокировал канал известного российского спортсмена

Гимнаст Никита Нагорный сообщил, что YouTube заблокировал его канал

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сообщил, что YouTube заблокировал его канал. Об этом спортсмен рассказал в Telegram.

«10 лет плодотворной работы, большое количество съемок, разнообразных рубрик и контента… Тысячи детишек пришли в спорт благодаря этому каналу, тысячи взрослых начали просто заниматься спортом», — отметил он.

Нагорный подчеркнул, что канал также был для него видеодневником, который он хотел оставить детям и внукам. Российский спортсмен добавил, что будет продолжать делиться контентом на других площадках.

Сейчас при попытке перейти на канал гимнаста появляется уведомление о том, что его аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube.

Ранее сообщалось, что видеохостинг ограничил доступ к каналам нескольких популярных российских артистов. Под блокировку попали аккаунты на YouTube певцов SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов), Олега Газманова, Юлии Чичериной, Полины Гагариной, Григория Лепса и актера Вячеслава Манучарова. Кроме того, перед этим платформа удалила каналы двух иностранных блогеров, которые рассказывали о России в своих роликах.