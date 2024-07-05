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12:53, 5 июля 2024Силовые структуры

Наркоторговцы сняли скальп с россиянки

В Кемеровской области наркоторговцы сняли скальп с обманувшей их девушки

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Кемеровской области задержали 21-летнего гражданина Таджикистана, причастного к жестоким издевательствам над девушкой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следовали во время мониторинга СМИ заметили видео, на котором истязают девушку из Междуреченска. На нем потерпевшая сидит на коленях в лесу и признается, что работала на распространителей наркотиков и «кинула» с подругой магазин, уточняет РИА Новости. За это наркоторговцы избивают девушку и срезают с нее скальп.

Возбуждено дело по статье 117 («Истязание») УК РФ. С задержанным иностранцем сейчас работают следователи, решается вопрос о его аресте. Кроме того, силовики продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.

Ранее стало известно, что в Подмосковье прокуратура обжаловала приговор двум хулиганам, снявшим скальп с 19-летнего жителя Электростали.

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      Екатерина Кашурникова
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