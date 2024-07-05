Онколог призвала есть рыбу и яйца для защиты от рака

Онколог Елизавета Васильева призвала есть рыбу и яйца для защиты от рака

Правильное питание играет одну из важных ролей в профилактике рака, рассказала онколог Елизавета Васильева. В комментарии «Газете.Ru» врач перечислила продукты для защиты от этого смертельно опасного заболевания.

Первым делом Васильева призвала есть продукты с правильным белком: говядину, птицу и рыбу. От свинины и баранины лучше отказаться, так как переизбыток жиров в рационе может спровоцировать мутации здоровых клеток желудка и кишечника.

Врач назвала идеальным белковым завтраком творог с йогуртом и яичницу с овощами зеленью. Она объяснила, что эти продукты богаты аминокислотами и легко усваиваются.

Жиры омега-3, которые содержатся в морской рыбе, орехах и растительных маслах, также снижают риск развития рака, продолжила онколог. Они, по ее словам, помогают контролировать уровень холестерина, улучшают обмен веществ и защищают клетки от повреждения.

Растительная клетчатка из цельнозерновых продуктов (бурый рис, овес, макароны и хлеб из муки грубого помола), зеленых овощей, тоже полезна для здоровья. «Включая их в рацион, вы как минимум улучшаете пищеварение, как максимум — защищаете кишечник от образования опухолей», — объяснила врач.

Также для минимизации риска образования опухолей Васильева посоветовала есть крестоцветные овощи и цитрусовые, например, брокколи и грейпфрут. Употребление брокколи два-три раза в неделю полезно для сердечно-сосудистой и пищеварительной систем, к тому же этот овощ нейтрализует опасные канцерогены.

Ранее онколог Андрей Пылев назвал способы вернуться к нормальной жизни после лечения рака. По его словам, во время и после терапии рака пациенту может потребоваться помощь психолога, чтобы он легче принял болезнь и адаптировался к диагнозу.