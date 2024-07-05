Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Диана Шнайдер
Сегодня
13:00 (Мск)
Эмма Наварро
Уимблдон (ж)
Ян-Леннард Штруфф
Сегодня
15:00 (Мск)
Даниил Медведев
Уимблдон (м)
Дарья Касаткина
Сегодня
13:00 (Мск)
Паула Бадоса
Уимблдон (ж)
Испания
Сегодня
19:00 (Мск)
Германия
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/4 финала
Зенит
Сегодня
19:30 (Мск)
Тальерес
Winline Летний Кубок РПЛ
Португалия
Сегодня
22:00 (Мск)
Франция
ЧЕ-2024 — финальный раунд|1/4 финала
11:11, 5 июля 2024Спорт

Отказавшимся от Олимпийских игр крымским спортсменам выплатят компенсацию

Отказавшиеся от Олимпиады-2024 крымские спортсмены получат по миллиону рублей

Фото: Aurelien Morissard / AP

Спортсменам из Крыма, которые отказались от участия в Олимпийских играх-2024, выплатят компенсацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики Сергея Аксенова.

«Спортсмены из Крыма, которые завоевали на чемпионатах России право участвовать в Олимпиаде, но отказались ехать в Париж из-за невозможности выступать там под национальным флагом, получат по одному миллиону рублей», — заявили в пресс-службе.

Об отказе крымских атлетов участвовать в Олимпиаде стало известно в апреле. Аксенов отметил, что полностью поддерживает решение местных спортсменов, добавив, что Международный олимпийский комитет (МОК) предал олимпийские принципы.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      В России изучили устройство боеприпаса ATACMS. Что удалось узнать о работе американской ракеты?

      Подписавшего контракт с Минобороны россиянина освободили от наказания за кражу

      В России резко выросло производство вина

      Глава Севастополя заявил об уничтожении воздушных целей над морем

      В России ученые захотели ускорить регенерацию костей с помощью растения

      В московском аэропорту таможенники пресекли контрабанду 40 тысяч евро из Сербии

      В России подорожало приготовление традиционного летнего супа

      Маневры «Ярсов» показали на видео

      Найден способ быстро улучшить самочувствие после употребления алкоголя и жирной пищи

      На Украине трех девушек задержали за селфи

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше