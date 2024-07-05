Отказавшимся от Олимпийских игр крымским спортсменам выплатят компенсацию

Отказавшиеся от Олимпиады-2024 крымские спортсмены получат по миллиону рублей

Спортсменам из Крыма, которые отказались от участия в Олимпийских играх-2024, выплатят компенсацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главы республики Сергея Аксенова.

«Спортсмены из Крыма, которые завоевали на чемпионатах России право участвовать в Олимпиаде, но отказались ехать в Париж из-за невозможности выступать там под национальным флагом, получат по одному миллиону рублей», — заявили в пресс-службе.

Об отказе крымских атлетов участвовать в Олимпиаде стало известно в апреле. Аксенов отметил, что полностью поддерживает решение местных спортсменов, добавив, что Международный олимпийский комитет (МОК) предал олимпийские принципы.

В декабре 2023-го МОК допустил россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом на соревнования не попадут атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.